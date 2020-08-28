位在菲律賓東方的熱帶性低氣壓，最快明天（29日）生成今年第9號颱風梅莎，各界預估它將發展為「今年最強颱」，強度勝過上一個颱風巴威。影響台灣關鍵有2：當梅莎通過台灣東部海域時，若高壓增強，颱風路徑西偏，就得小心；再者，颱風持續發展，暴風半徑擴大，就算路徑維持不變，外圍環流也會帶來衝擊，民眾務必密切觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據各國系集模式模擬，梅莎最快29日生成，未來將通過海溫高、風切小的環境，且停留時間較長，其模擬強度更甚巴威。

吳德榮指出，模擬路徑顯示，梅莎將北上走到琉球、宮古島一帶，經東海後再轉向大陸東北，然後往韓國，直接侵襲台灣機率非常低，「但因理論上的不確定性，模式仍將持續調整梅莎與台灣的相對距離」。

吳德榮強調，梅莎通過時的外圍環流，將決定對北台灣的影響程度。

今西南風水氣趨緩，不過迎風面南部、中部仍有強對流發展，伴隨「劇烈天氣」，局部地區不排除大雨、豪雨；北部午後有陣雨或雷雨，也有大雷雨機率。今日各地氣溫：北部24至36度、中部23至33度、南部24至32度、東部23至35度。

(中時新聞網)