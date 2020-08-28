台灣糖尿病盛行率持續攀升，罹患糖尿病的人數已突破220萬人，相當於每10人就有1位需要進行糖尿病管理，然而根據2020糖尿病疲勞大調查顯示，9成糖友曾出現糖尿病疲勞症候群現象，例如無法透過睡眠緩解疲勞、情緒低落、記憶力下降或全身無力等，而影響工作、運動、或社交狀況。

無法緩解的疲勞 恐是糖尿病管理不佳警訊

糖尿病又被稱作萬病之源，若管理不佳將提升心血管病變、腎臟病變、視網膜病變等併發症風險。中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德解釋，血糖的劇烈波動除了與併發症風險相關外，近年醫學研究更指出，急性和慢性的血糖劇烈波動等都將導致「糖尿病疲勞」產生，而疲勞也與發炎、情緒低下、體力相關，恐造成糖尿病患者全身無力、容易疲憊或睡都睡不飽等現象，使糖尿病患者無心力落實糖尿病管理，生理與心理的交互影響下產生惡性循環、加深糖尿病管理難度。

早晨是血糖管理關鍵 這些常見早餐組合都是地雷

一日之計在於晨，除營養要豐富外，早晨更是血糖管理的關鍵點。由調查顯示，曾出現疲勞症狀的糖友中，9成以上都有吃早餐習慣，且9成病友早餐是購買現成的，常選的中西式早餐有三明治、麵包、土司、飯糰、米粉湯等，多屬精緻、高醣量的食物型態；在飲品調查中則發現最常選擇奶茶，敏盛綜合醫院劉香蘭營養師點出，一般早餐店的奶茶，不只含糖量高(約30公克/330c.c.)，所用的奶精粉含反式脂肪，更不利身體健康。

醫學證實及早開始醫學營養介入 擺脫疲勞、提升糖尿病管理成效

糖尿病管理除了專注「早餐」外，「及早」也非常重要，東元綜合醫院家庭醫學科醫師黃彗倫說明，根據國際臨床實驗結果顯示，早餐搭配糖尿病專用營養品，並配合生活型態介入能顯著改善血糖變異度相關評估項目，且愈早接受醫學營養介入，糖化血色素改善幅度越大。而在國際糖尿病管理趨勢上，美國糖尿病協會(ADA)、歐洲糖尿病協會(EASD)都已將醫學營養介入、規律運動列為糖尿病管理基礎之一。

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(中時新聞網)