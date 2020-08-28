美科技股強者恆強再創新高，美股續強的主因除了資金面的寬鬆外，新冠肺炎疫情的趨緩也是關鍵，但亞股卻不跟了、周四台股也呈現開高走低，雖然從新台幣匯率走勢來看，外資並未撤退，但外資買進意願亦不強，使得台股僅能在內資主導下形成短期輪動結構。

從類股變動分析，周三強勢的台積供應鏈，周四出現大震盪格局，強弱勢股走勢開始分歧，雖然該產業長多趨勢不變，但買盤來源偏向短打，盤面轉由報價上漲的面板股成為人氣焦點，這是內資買力輪動快速的結果；因為台股尚未擺脫12500~13000點的區間整理結構，故低基期類股輪動將會是目前主要節奏。

目前半導體產業最大的變數來自美國對華為的新禁令，這部分將衝擊美國半導體業者，對於幫美國設備大廠代工的台廠影響較大。此外，受到報價下跌影響的記憶體族群，已連續5天未再破底了，弱勢股止跌說明空方力竭，這是好的開始。

(時報資訊)