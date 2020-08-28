台灣證券交易所攜手台南企業主聯誼會「億載會」，將於9月11日舉辦「億載拾捌，上市風華」論壇與上市公司業績發表會。本次活動首次移師台南舉辦，邀請財團法人中華經濟研究院副院長王健全，以「後疫情時代全球及台灣經濟情勢分析」為題進行演講。

在上市公司業績發表會方面，共邀請4家上市公司參加，包括神隆(1789)、東陽(1319)、大亞(1609)及南六(6504)，向投資大眾說明財務業務情形，提升上市公司資訊透明度。

(時報資訊)