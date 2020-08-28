《證交所》證交所「億載拾捌，上市風華」論壇9月11日登場 07:442020/08/28 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所攜手台南企業主聯誼會「億載會」，將於9月11日舉辦「億載拾捌，上市風華」論壇與上市公司業績發表會。本次活動首次移師台南舉辦，邀請財團法人中華經濟研究院副院長王健全，以「後疫情時代全球及台灣經濟情勢分析」為題進行演講。 在上市公司業績發表會方面，共邀請4家上市公司參加，包括神隆(1789)、東陽(1319)、大亞(1609)及南六(6504)，向投資大眾說明財務業務情形，提升上市公司資訊透明度。 (時報資訊) #億載會 #神隆 #東陽 #大亞 #南六 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》鎧俠傳提出申請 10月日股IPO 09:432020/08/27 財經 《熱門族群》「金九銀十」將至 資金看準中概股 13:072020/08/27 財經 善用政府籌資資源暨投資講座 9月登場 04:102020/08/27 產業特刊 荷蘭皇家航空復航 9月1日起恢復台北航線客運服務 12:012020/08/27 財經 《國際產業》鎧俠10月6日掛牌 IPO規模達36億美元 15:572020/08/27 財經 亞泰金屬上櫃案 8月31日審議 04:102020/08/27 證券．權證 一夫當關護大盤 台積擺尾秀 台股驚驚漲 04:102020/08/27 財經要聞 《國際金融》遭網路攻擊 紐西蘭證交所連3日暫停交易 11:592020/08/27 財經 不受疫情影響 瑞信亞洲科技論壇9／7線上登場 15:502020/08/27 財經 盤中零股交易 將掀小額投資潮 04:102020/08/27 產業特刊 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 群創飆漲 爆108萬張新天量 - 財經要聞 - 工商時報 美擬封殺 半導體設備出口中國 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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