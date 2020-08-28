台中王婦26日晚間開車載施姓丈夫返家，施男先下車關住處大門，疑車內愛犬暴衝，撥動排檔桿，車輛突然倒退輾斃施男。外傳事發後王婦嚇傻呆站現場，警方澄清，守望相助隊經過時王婦正撥打119求救，檢方昨下午相驗遺體，並到場勘查跡證，最後以意外結案。

這起離奇意外發生在26日晚間8時許，當時守望相助隊夜巡經過新社區中和街2段巷弄，發現發動中的黑色轎車橫停路中央，地上有血跡，施男被壓在車下。2名守望相助隊員呼叫3名鄰居，消防隊員同步趕來，將車子熄火，並合力抬車救出施男，送東勢農民醫院急救仍不治。

尚未熄火的黑色轎車突然倒退，輾斃正關閉庭院大門的施姓丈夫，並衝破庭院大門，拖行到屋外馬路，撞上護欄才停下。（民眾提供／王文吉台中傳真）

警方調查，黑色轎車是由王婦駕駛，施男坐在副駕駛座，車開回住處庭院尚未熄火，施男先下車走向車後關閉庭院大門，王婦接著下車開左後車門取物，疑車內2隻愛犬撥動排檔桿，車子突然往後倒退輾過施男，並衝破庭院大門，拖行到屋外馬路，撞上護欄才停下。

丈夫命喪輪下，王婦難過自責，她在警訊時表示，當時將車停到住處庭院，先生先行下車到車後關住處大門，她則將檔位排到P檔，不確定有無拉手剎車，自己在車子發動狀態下，下車開左後車門拿東西，當時車內還有2隻愛犬。

據了解，施男與王婦剛搬到新社不久，外傳施男遭輾過受困車底，王婦嚇得不知所措，呆站現場長達20分鐘，直到守望相助隊夜巡經過，才通知消防隊救人。對此警方表示，事發後王婦呼叫受困車底的丈夫均無回應，有撥打119求救，是否延誤通報有待釐清。

死者母親及姐姐表示，施男與大陸籍王婦結婚4年，雖然沒有生育，但感情不錯，應無故意撞死施男理由。由於現場沒有監視器，鑑識人員案發後到場採證，檢察官昨下午也相驗遺體，死因為「胸溝扭曲血胸」，查無他殺或過失致死嫌疑，以「意外死亡」開立死亡證明。

(中時 )