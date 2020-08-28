海樂影業(6688)新片《海霧Abyssal》將於9月11日上映，昨日由海樂總經理吳智弘與團隊及導演、演員舉行電影啟航記者會，海樂指出，台灣疫情影響減緩，經濟活動回升，「藝fun券」帶來刺激效果，配合電影新片以及演場會陸續推出，將有助海樂今年下半年獲利由虧轉盈。

海樂7月營收968萬元，年增67.50％，來到今年單月最高，主要舉辦「經典．潘越雲2020巡迴演唱會」，即便在疫情間仍有近2500位歌迷參與，但來台演藝活動承辦收入，後續還包含韓國強勢男團GOT7世界巡迴演唱會最終場-台北場、韓國男團INFINITE隊長金聖圭Solo演唱會，也有望於第4季登場演出，隨著海樂旗下兩大事業體-電影版權代理及演藝雙事業演藝項目接力推進，業績表現可望逐季回溫。

在新片部分，吳智弘表示，響應台灣文化部影視及流行音樂產業局「國片起飛一起拚」計畫，海樂全新驚悚片《海霧Abyssal》有四項特色，其一、集結2020華語影壇、金鐘影后及金馬影帝等最豪華演員陣容出演；其二、開創台灣本土國片的影片類型中嶄新融合驚悚、災難、不明生物的題材視野；其三、電影畫面呈現、劇情張力皆刻畫出面對極限惡劣的困境下，人性真實的寫照，最後，電影中絕大多數畫面包括漁村純樸、街道環境等都在臺中當地取景拍攝，讓台灣觀眾們彷如置身其中，海樂希望《海霧Abyssal》上映後再掀一波國片高潮，目前已同步規劃版權延伸的市場版圖，包括衍生商品、海外放映、後端版權等。

觀察近期全台票房前十大排名來看，「藝fun券」自7月22日發送至今已明顯帶動整體影城戲院人潮，海樂除了結合各大影城所推出的促銷活動外，8月底起電影《特斯拉》、《我是大哥大!!!劇場版》、《海霧Abyssal》、《為愛告別》、《PIPELINE》等輪番上映，將藉由多檔電影連發，持續搶攻兩波「藝FUN券」商機。

(時報資訊)