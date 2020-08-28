遠東銀（2834）原預計第二季設立2個海外辦事處，惟進度受新冠肺炎疫情影響而遞延。該行表示，設於越南胡志明市的辦事處將在9月7日正式開業，而新加坡辦事處則預計年底前開業，可望藉此直接連接東協地氣、貼近當地商情，以開拓更多國際商機。

此外，遠銀長期布建跨境企業金融服務平台屢傳佳績，除了成功統籌主辦利星行信貸聯貸案，亦以「全穩生技農技跨境聯貸案」獲得國際財經專業雜誌《亞洲金融與財經》（ABF）肯定，獲得今年「台灣區年度最佳綠色融資案」。

遠銀表示，近期完成簽約的利星行信貸聯貸案，為遠銀迄今統籌主辦的第30件跨境聯貸案。利星行信貸為香港物業貸款領導品牌，資產品質與獲利穩定，由於歷年營運績效備受肯定，獲得11家國銀共同參與，聯貸金額為3.3億美元。

而遠銀日前亦以「全穩生技農技跨境聯貸案」，獲得國際財經專業雜誌《亞洲金融與財經》頒發今年度的「台灣區年度最佳綠色融資案」，為去年取得「台灣區最佳聯貸主辦銀行獎」後，再度贏得國際專業評選大獎肯定。

遠銀表示，隨著下半年東協2處辦事處開業，將使跨境金融業務觸角更靈活敏捷，伴隨企業客戶的國際化擴張進程，提供客製化的聯貸架構規畫。隨著聯貸籌組能力日臻成熟，將能兼顧企業社會責任，以金融專業協力環保綠色產業發展。

(時報資訊)