金管會27日舉辦「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，表揚10家評鑑績優銀行，隨後舉辦「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託之未來趨勢與展望」研討會，邀請受獎業者分享如何因應社會趨勢，發展符合國人需求的信託業務。

「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」自2016年起實施5年，今年邁入第4年，此次共有合庫、一銀、華銀、台新銀、臺企銀、土銀、台銀、兆豐銀、彰銀、北富銀等10家銀行獲獎。

行政院長蘇貞昌表示，台灣已是高齡社會，再過5年將邁入超高齡社會，由於政府力量有限、民間力量無窮，必須制訂政策、有效引導民間力量投入，照顧高齡者及身心障礙者，共創人民、業者及政府三贏局面，未來希望官民共同努力，滾動創造社會榮景。

而隨後舉行的研討會，則邀請受獎業者分享如何整合金融機構內部資源，開發符合客戶需求的安養信託商品及服務，以及如何進行組織架構調整，以因應高齡社會需求，積極發展真正為國人量身訂作的信託業務。

金管會表示，截至6月底，安養信託業務累計受益人數已達26,213人，累計信託財產本金達297億元，較2015年底分別成長25,350人及255億元，並已發展出與異業結盟，滿足客戶生活照護需求的安養信託商品。

為持續鼓勵信託業者開發更多適合客戶需求的信託服務，金管會表示正規畫推動信託2.0計畫，希望亦能促使各界重視及應用信託制度，並引導業者積極投入適當資源發展全方位信託業務，開創信託業與社會大眾互利雙贏環境。

(時報資訊)