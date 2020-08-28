金管會公布保險業匯兌損益最新統計，雖然壽險業2020年前7月淨匯損達1789億元、續創同期新高，但避險效益持續顯現，7月單月淨匯損降至271億元。在積極實現投資收益下，壽險業前7月稅前獲利1505億元、淨值2.38兆元，雙雙續創同期新高。

金管會統計，新台幣前7月升值達2％，壽險業出現2278億元匯損，雖在避險收益1292億元回沖、扣除換匯成本974億元後，繳出318億元避險效益，惟加計收回外匯價格變動準備金回沖171億元後，合計淨匯損仍達1789億元，續創同期新高。

新台幣7月續升值0.54％，壽險業7月單月出現447億元匯損，在避險收益382億元回沖、扣除換匯成本137億元後，整體避險效益達245億元。雖然提列外匯價格變動準備金69億元，合計7月淨匯損271億元，較6月295億元減少。

受惠台股強漲，受惠實現投資利得、帳面價值提升，壽險業前7月稅前獲利1505億元，較去年同期1374億元增加9.5％，續創同期新高。產險業稅前獲利99億元，較去年同期103億元減少3.9％。合計保險業前7月稅前獲利1604億元，較去年同期1477億元增加8.6％。

壽險業截至7月底淨值2.38兆元，較去年同期1.77兆元增加6097億元或34.3％，亦續創同期新高。產險業淨值1357億元，較去年同期1288億元增加69億元或5.4％。合計保險業淨值2.52兆元，較去年同期1.9兆元增加達32.3％。

(時報資訊)