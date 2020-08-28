前總統馬英九日前重砲開轟民進黨政府兩岸、國安議題，讓台海會不會爆發衝突，再度掀起討論。前海基會副董事長邱進益分析表示，大陸最後的底線之一，就是美國將軍艦開進台灣港口，且這將逼使陸方不得不出招，後果可能會比「台美建交」還嚴重，形同災難。

曾任1993年新加坡「辜汪會談」的談判主力之一的邱進益，近日接受港媒《中評社》專訪，就當前兩岸關係分析和預測，他認為，「美中」從貿易戰打到科技戰，且雙方在軍事上角力，除因美國將進行總統大選外，還包括國際上美元受到人民幣的威脅、科技遭盜用，而使美國兩黨動搖。他認為，美國現在聯合台灣抗陸，但最後害到的卻是台灣，因為大陸國力撐得住。

邱進益進一步指出，目前在東亞最容易挑起戰火的地方，就是台海和南海，這2地點也是大陸最關心的區域，南海牽涉多國，利益複雜，美國派軍艦停靠港口，陸方較不會在意，但若開進台灣港口，那就是採到大陸的紅線了。若換位思考，以陸方角度來看，甚至會比「台美建交」來得更嚴重。

對於兩岸關係，邱進益坦言，當前局勢比「1996年的飛彈危機」嚴峻多了，現在雙方都要冷靜，不能開第一槍。他也建議，兩岸若要逐漸破冰，大陸可以在新冠肺炎疫情上，攜手共享疫苗的成果，因為台灣若要等到美國疫苗，可能要到明年，且不確定時程，大陸若能和台灣分享疫苗，是很大的善意。

(中時新聞網)