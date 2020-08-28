館長陳之漢今天凌晨遭槍擊，右臂與右大腿分別各中一槍，目前23歲嫌犯已經投案，而對方身份疑似就是日前性騷館長的健身房男客人，不過作風向來嗆辣的館長，一直以來得罪過不少人，一年前就曾被恐嚇潑糞，不過當時他立刻在臉書回嗆，完全不怕遭對方威脅。

館長去年9月曾在臉書發文，直接嗆明不僅被統促黨到店面潑屎威脅，還被黑道恐嚇開槍，導致一年損失上千萬收入及運動贊助，甚至還被逼迫簽生死狀，生命幾乎受到威脅，不過堅持台灣主權的他，揚言絕不會為了錢忘記尊嚴，還多次在直播中嗆聲：「再來我就打」，更直言：「我愛台灣不用你們來教我，我所承受的是你千倍萬倍」。

而館長在自家健身房外身中兩槍倒地後，員工立刻在臉書開直播，影片中館長躺在地上表情痛苦，甚至因為傷口疼痛不斷發出哀號，更表示：「如果這次我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神。」更不忘拜託所有人若自己遭遇不測，一定要幫忙照顧老婆小孩與媽媽。

對此網友紛紛留言：「就算有人不喜歡他，在台灣也不該發生這種事吧」、「幫館長祈禱中，一定要平安回來啊」、「希望平安現場的大家都辛苦了」。

(中時新聞網)