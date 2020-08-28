槍擊現場血跡斑斑。（郭吉銓攝）

槍擊現場血跡斑斑。（郭吉銓攝）

館長陳之漢今天凌晨2時許於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，陳之漢右臂與右大腿各中一槍、意識清楚，警方迅速趕抵現場，初步了解犯嫌現場開三槍，已送長庚醫院救治；案發後，23歲劉姓男子自行投案，警方目前積極調閱監視器確認身分中。

圖為鑑識人員在槍擊現場採證。（郭吉銓攝）

鑑識人員在槍擊現場採證。（郭吉銓攝）

據了解，劉男今天凌晨2時許酒醉後跑到林口健身房門口埋伏，趁館長準備上車時，朝他開了三槍，隨後劉男帶著裝有一把槍、五發子彈的包包步行前往林口警分局文化派出所自行投案，目前警方將他移送分局複訊。

23歲劉姓男子（中）在犯案後自行前往林口分局文化派出所投案，初步研判犯案動機與先前劉性騷擾館長有關，警訊後依殺人未遂罪嫌移送。（郭吉銓攝）

23歲劉姓男子（中）在犯案後自行前往林口分局文化派出所投案，初步研判犯案動機與先前劉性騷擾館長有關，警訊後依殺人未遂罪嫌移送。（郭吉銓攝）

館長遭槍擊後，在臉書開直播表示，我中了兩槍，希望大家這一次如果我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神一定要傳承我的精神，請大家照顧我的老婆跟小孩，拜託大家、拜託大家，還有我的媽媽，拜託大家。

目前館長手術中，手術前據醫師向家屬說明，館長身上有多處彈孔，應為槍擊穿透傷，目前明顯槍傷為右手臂1發槍擊穿透傷，是子彈穿透手臂後，再擊中右大腿，造成彈頭卡在腿內右大腿粉粹性骨折，彈頭穿著卡在右腳踝右小腿1槍。

(中時 )