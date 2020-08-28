就算NBA為了布雷克槍擊事件宣告罷賽，美國總統川普仍然只會用酸言酸語對待他們！根據《今日美國》在28日報導，川普在接受記者提問時說到NBA罷賽事件，除了強調自己對於NBA罷賽情況了解不多，更嗆NBA收視率很爛。

「我雖然並不瞭解NBA罷賽情況，但我知道他們的收視率非常糟糕，」向來相當不爽眾多NBA球星帶頭反對他的川普表示，「老實講，人們早就開始對NBA感到厭倦了，他們變得更像一個政治組織，那絕對不是好事情。」

不僅川普狂酸NBA罷賽毫無意義，就連他的女婿白宮高級顧問庫許納也出面嘲諷NBA球員，「NBA球員很幸運，他們擁有在工作時休假1天，卻不用承擔經濟後果，他們擁有這份奢侈，我認為他們應該把口號或符號化為實際行動。」

庫許納甚至把焦點放在湖人「小皇帝」詹姆斯身上，畢竟詹皇向來是最反對川普的NBA球星，「假如詹姆斯願意聯繫白宮的話，我們很樂意跟他交談，我也會在今天試圖聯繫他。」庫許納的這番話明顯就在製造對立，也繼續無視種族歧視問題。

(中時 )