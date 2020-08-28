金管會主委黃天牧27日主持例行記者會，親自公布「金融科技發展路徑圖」，訂定4目標、3原則及8大推動面向，預計在3年內公私協力推動60項政策，盼形塑友善金融科技發展生態系，促進相關服務或商業模式推出，以提升金融服務效率、可及性、使用性及品質。

其中，金管會規畫由周邊單位建置「金融科技共創平台」，進而籌組「金融科技國際隊」，甄選具潛力的金融機構、金融科技業者組成國際隊，協助前往海外拓展市場，並優先鎖定已有合作關係的英國、波蘭、美國、法國及新加坡、香港、菲律賓等新南向國家。

金融科技發展路徑圖訂定普惠、創新、韌性、永續等4大推動目標，根據功能及行為監理、科技中立、友善創新等3原則，從單一窗口溝通平台、資料共享、法規調適及倫理規範、能力建構、數位基礎建設、園區生態系發展、國際鏈結、監理科技等8面項推動60項政策。

按金管會分年推動計畫進度，除了既有持續推動的14項政策外，預計將在2020～2023年分別完成4項、19項、18項、5項政策。其中，今年預計繼續推動第二階段開放銀行、研議第三階段推動，建立單一窗口溝通平台、舉辦監理科技黑客松活動。

而金管會預計明年建立共創平台，展開金融科技國際隊籌組。綜規處副處長胡則華表示，主要希望尋覓具潛力的金融機構及金融科技業者，協助將創意、技術及商業模式拓展至國外市場、提高國際能見度，預計成員將以國內業者為主，亦可與其他國際團隊合作。

此外，金管會明年亦規畫推動第三方服務業者（TPS）合作資訊揭露制度、設計金融科技證照、將人員資格納入金融科技，訂定金控機構與子公司的跨機構資料共享規範、規畫場域實證機制，以及研議規畫導入金融行動身分識別FIDO國際標準。

(時報資訊)