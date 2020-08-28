財政部統計處公布，109年1-7月集中市場股票日均成交額大增近63%，帶動證交稅達786億元，創20年來新高。另外，台灣半導體業居全球領先地位，吸引市場資金，每日成交金額年增達1.1倍；生技醫療業更大增3.6倍。

統計處表示，109年以來受惠於資本市場交易熱絡，帶動證交稅收亮眼表現，7月實徵淨額176億元為96年8月以來單月表現最優，累計1-7月稅額786億元，已達去年全年稅收8成6，亦為90年以來同期最佳。

據統計，集中市場每日股票成交金額達1,679億元，較去年同期增647億元大增62.8%；觀察各主要產業表現，由於我國半導體業在製程、技術具世界領先地位，市場資金持續追捧，每日成交額增加1.1倍；電子零組件業受疫情帶動，網通、伺服器設備等宅經濟需求湧現，產業鏈受市場青睞，成交金額增74.5%，生技醫療業在新藥開發及疫情題材發酵也獲市場注目，平均每日成交金額較去年同期增3.6倍。

財政部統計處指出，國際市場在年初受疫情衝擊波動劇烈，台股也受波及，外資累積匯入淨額自6月起稍有回升、賣超幅度亦有縮減，惟1-7月外資累計賣超仍達5729億元，主要因國際市況不佳，海外投資人大舉贖回基金，致外資賣股求現以及因應全球股災與美國降息，進行資產配置調節。

國內資金則持續正向操作，今年以來開戶人數顯著增加，國內投資人進場引領股市動能，截至7月累計開戶人數1096萬人，較1月增加39萬人，增幅達3.6%，有交易人數同呈上升趨勢，7月237萬人，較近3年同月平均140萬人大增7成，統計處認為應與現行低利率環境下，台股的殖利率及基本面優勢吸引民眾投資有關。

(時報資訊)