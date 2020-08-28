網紅館長陳之漢遭槍擊倒地鮮血直流（林口警提供／戴上容新北傳真）

「館長」陳之漢當街遭開槍 疑似兇嫌自行投案（截自館長直播）

網紅「館長」陳之漢今天(28日)凌晨2時許，在林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，右臂與右大腿各中1槍，意識清楚。案發後，館長在粉絲團開直播，自曝遭到槍擊身中2槍，儘管中槍痛苦哀號，仍在直播中請求大家照顧妻兒與媽媽。

直播影片中，健身房員工緊急幫館長按壓右腿及右臂的傷口止血，館長大聲哀號，並以顫抖的聲音對鏡頭網友：「我中了2槍，希望大家這一次如果我不幸死的話，請一定要傳承我的精神，請大家照顧我的老婆跟小孩，拜託大家、拜託大家，還有我的媽媽。」。

現場員工指出，開槍的人疑似就是「上次告性騷擾的那個」。劉男在現場共開了3槍，槍傷為右手臂1發槍擊穿透傷，子彈穿透手臂後再擊中右大腿，造成右大腿粉粹性骨折。

館長上週17日在直播時自爆遭到性騷擾，表示日前有名男子在健身房內先是拉著他的手臂說：「你好壯喔，讓我摸一下嘛！」接著不斷撫摸他的胸肌、對他上下其手長達5分鐘，最後他無奈的勸戒對方「夠了吧，還有什麼事嗎？」該名男子才罷手離開。但沒想到該名男子事後又到健身房表示要退費，實則不斷跳針鬧事，甚至揚言「我要告死你們」，館長因而決定提告求償百萬，不料卻遭報復性槍擊。

館長原名陳思翰，後改名陳之漢，現年40歲，住在新北市林口區，身高180公分、體重115公斤，和妻子育有1女1子，是連鎖健身房成吉思汗健身館的創辦人兼執行長，臉書粉絲專頁用的是綽號「飆捍」。

陳之漢出身於單親家庭，小時候常遭同學毆打、霸凌，15歲便出社會養家，高中補校畢業後投身軍旅，因生活拮据加入志願役，擔任海軍陸戰隊66旅下士班長、中士副排長，退伍後，館長開始接觸格鬥與搏擊，師承台灣「搏擊總師」畢經隆、許志明等名家，經年累月的重量訓練下培養出壯碩體格。2008年28歲開始參加各種技擊運動競賽，馬上大放異彩，奪下無限量級全國搏擊散打三冠王，保持不敗記錄，也曾在40秒之內KO台灣最強的涼山特勤。

。

(中時新聞網)