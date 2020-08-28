受鋒面影響，高雄連日大雨，高雄市長陳其邁巡視抽水站，並表示，目前正加速進行抽水站設備功能提升，會為高雄爭取2億的經費。這聽在挺韓粉專的耳裡大嘆，當時前高雄市長韓國瑜也要提升設備，可是大綠小綠是怎樣罵老韓的？

陳其邁25日視察七賢抽水站，指示水利局確實做好各抽水站維護保養，加強防汛應變措施。陳更表示，目前正加速進行七賢抽水站設備功能提升，預估經費約為2億，會爭取預算辦理。

對此，臉書「比特王」粉專發文表示，七賢抽水站預算陳其邁去視察之後，水利局告訴陳，521因為吸入異物所以造成機器故障而讓當地淹水，老韓加設了14台臨時抽水機，為了要加強排水功能，中央才核准3600萬預算而已。

該粉專感嘆，那時候民進黨高雄市議員黃文益是怎麼罵的？增建再多的抽水站也是會淹水的，市府有好好的去精算花一億元蓋新抽水站市府符合效益嗎？黃文益接著痛批，韓國瑜即將面臨罷免，喊出新建抽水站的口，是真的有為人民的福祉著想嗎？還是又再空口開支票？企圖讓市民「有感」於他的政績。

該粉專更表示，基進黨的張博洋說如果增設一個抽水站就可以治本的話，為何去年不做要等到今年淹水了才做？吸入異物是可以事先知道嗎？都不知道哪一隻缺德鬼亂丟！該粉專更痛批張博洋，「有人跟你說可以治本嗎？你除了噴口水之外你會治水嗎？你除了說幹話之外你能幹嘛？現在陳其邁說要蓋抽水站，你們全部都跟啞巴一樣」！

(中時新聞網)