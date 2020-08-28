館長陳之漢今天凌晨2時許於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，館長右臂與右大腿各中1槍送往長庚醫院救治，警方獲報後趕抵現場，初步了解犯嫌現場開3槍，案發不久後，23歲、日前摸透館長長達5分鐘的劉男自行投案，移送分局時面對媒體提問，不發一語，警方目前調閱監視器確認身分中。

劉男今天凌晨2時許帶著濃濃酒意跑到健身房門口，趁館長準備上車時朝他開了3槍，隨後劉帶裝有一把槍與五發子彈的包包前往不遠處的林口警分局文化派出所自行投案，警方將他移送分局複訊，劉男遭移送時，面對媒體發問全程不發一語。

犯案槍枝曝光，手槍上方印有「Made in Isreal M3」字樣，一名資深員警表示，該手槍有可能為玩具手槍改造，一般來說彈匣可裝有15發子彈，但操作上不會裝滿子彈；林口警對此回應，需經鑑定才能確定是不是原廠制式手槍，警方將全力偵辦。

(中時 )