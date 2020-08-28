許多人愛吃的水煮蛋，營養豐富又容易料理，不過有網友表示，每次煮完雞蛋後，就會拿去「沖冷水」，但蛋殼仍舊會沾黏、超難剝的，讓他忍不住崩潰詢問大家，到底哪裡做錯了？引發網友熱議，有人就分享獨門絕招，煮完之後，將蛋泡在冰水中降溫，就很容易剝，每顆都漂亮Q彈。

網友在PTT上發文求救，晚上偶爾會用電鍋蒸蛋來吃，簡單又營養，不過明明放進去蒸的時間沒有很久，拿出來後也馬上「沖冷水」處理，結果每次要剝殼的時候，還是會沾黏，非常不好剝，讓原PO超納悶，到底是哪個步驟錯了？

貼文引起討網友論，綜合大家的回應，推測恐是「蛋沒熟」和「不夠冰」兩原因造成蛋殼難剝。網友也分享，將濕的餐巾紙鋪底（不用放蒸架），再將雞蛋放上去煮，跳起來後悶5分鐘，泡過冰水冷卻，製造出蛋白和殼之間的縫隙，其實就非常容易剝，每顆都漂亮Q彈。

此外，一位網友也留言表示，可將蛋殼敲碎一點，把整顆蛋放到水中攪一攪，當水分進入蛋殼與蛋白之間，其實蛋殼很容易就會剝落。

另外也有不少網友提供「煮蛋之前」的預防方式，先做好其實蛋殼就不會太難剝，用針或圖釘在蛋的氣室（蛋比較不尖的那端）戳一個小洞，然後再把雞蛋拿去煮，如此一來，剝殼的時候會比較容易一些。

(中時新聞網)