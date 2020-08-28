小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（28日）財經重點。

【1】美擬封殺 半導體設備出口中國

美方對中國的科技限令有越收越緊的態勢！據外電報導，美國正考慮對半導體生產設備及相關的軟體工具、雷射、感測器與其他技術等，祭出新的出口限制，防止這些半導體設備及技術落入大陸等國家手中。

【2】鮑爾寬鬆定調 暗示長期零利率來臨

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）27日在全球央行年會首次的線上會議宣布，聯準會官員一致通過「平均通膨目標」，終結央行過去30多年所採取的預防性升息措施，以防止通膨躥升。這項決定是聯準會於2012年將通膨目標設定在2％後，最重大的貨幣政策架構變革，意味著聯準會可能有很長一段時間不會升息。

【3】台積帶頭衝 11檔逆勢創高

晶圓代工龍頭台積電（2330）於25日自家技術論壇結束過後，因釋出2奈米前景展望，股價27日再創收盤新高，但盤面多頭卻不受權王感召，大盤整理過程類股輪動加快，追價意願薄弱，僅10檔個股追隨台積電步伐逆勢創歷史新高價。

【4】地表最有錢男人是他 狠甩比爾蓋茲

拜疫情帶動空前網購需求，亞馬遜股價屢攀新高所賜，執行長貝佐斯（Jeff Bezos）成為古往今來地球上最有錢男人。他的財產淨值在26日跨過2千億美元門檻，係《富比世》富豪榜問世近40年來的第一人，比第二名的微軟創辦人比爾蓋茲還多出880億美元。

【5】萬人血清抗體結果 台灣社區很安全 陽性率萬分之8.3

彰化縣衛生局長葉彥伯27日公布萬人採檢初步報告，結果顯示近5千人中，有4人產生具保護力的中和抗體，表示他們有感染，陽性率萬分之8.3，顯示民眾在社區相當安全，也證明高風險者如醫護、警消、自歐美返國者，陽性率非常低，「是非常好的正面消息」。

(中時新聞網)