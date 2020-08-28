Fed主席鮑爾周四於全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 宣布劃時代的變革，Fed將採取平均通膨目標架構，改寫「充分就業」和「達成通膨目標」的方法，暗示長期零利率的時代來臨；激勵周四美債殖利率跳升，金融股領軍大漲，但油價下跌拖累能源股疲弱不振，美股四大指數漲跌互見；終場美股四大指數漲跌幅介於-1.34% ~+0.57 %；蘋果-1.20%；摩根大通+3.29%；AMD-2.58%；聯電ADR-2.93%。

在周三美股四大指數續漲的激勵下，周四台股以上漲54.96點的12,888.65點開出後，在電子、汽車、玻陶股上漲下指數最高來到上漲127.39點的12,960.68點，恰逢兩個前高(13031點、12981點)切線反壓，隨後在聯發科、世芯-KY、聯詠等IC設計股領跌之下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌35.98點的12,797.31點作收，跌幅0.28%，成交量2,166.29億元。三大法人合計賣超81億元：外資賣超77.47億元、投信買超5.48億元、自營商賣超9.01億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1、量能：價跌量增，下降切線(7/28的13031點與8/18的12981點切線)仍待補量突破。

2、均線：守穩短天期均線(5日、10日、20日線)，且短天期均線糾結，留意後勢突破方向。

3、指標：KD在8/25出現黃金交叉後，周四K、D開口擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

周四櫃買指數上漲0.11%，收在165.81點，持續挑戰166.25~168.22點的前高壓力區，支撐約163.7點附近，壓力約在168點附近。

觀盤重點，周四指數挑戰下降切線失敗而拉回，但仍守穩短天期均線之上，短線多頭格局不變，KD未出現死亡交叉前，仍以偏多操作為宜。

(時報資訊)