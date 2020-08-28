昨天(27日)球員會議憤而離席的湖人「小皇帝」詹姆斯，在今天(28日)進行的球員、老闆與聯盟高層三方會議中，選擇在會議上最後一個發言，他跟球隊老闆傳達強烈訴求，期望對抗種族歧視相關工作必須繼續進行下去，老闆們更需真正投入。

爆出詹姆斯在會議上壓軸發言的是《The Athletic》記者魯克絲，除了強調NBA球員已經下定決心恢復季後賽進行，更爆出球員在今天會議中提出重要事項清單，全力進行包含成立專職組織協調種族歧視問題、投票、警察改革等變革。

魯克絲表示，NBA球員希望可以主動，而非被動接受這些事情，甚至許多球員認為離開奧蘭多隔離園區，將會剝奪他們的發聲平台，更感覺到留在奧蘭多這個大舞台繼續工作，才可產生真正變革與社會認知，且期望可以產生連鎖效應。

《Yahoo Sports》資深記者海恩斯也報導，經過一夜的沉澱，球員們明顯冷靜下來了，且達成續打今年季後賽的共識，更不存在所謂的歧見，因為全體球員一致表達恢復本季進行意見，球員工會主席保羅與伊戈達拉也把會議主持地很好。

(中時 )