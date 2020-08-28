知名網紅「館長」陳之漢今天(28日)凌晨2點多，步出自家健身房「成吉思汗」林口館大門時，遭不明人士襲擊連開3槍，鮮血直流，當場倒地，經救護人員急救包紮後緊急送醫。開槍的23歲劉姓男子案發後已向警方投案。

館長中槍後不忘開直播，表示若自己撐不過去，就請大家繼續弘揚他的精神 (圖／館長臉書直播截圖)

據了解，陳之漢遭劉男連開3槍，其中小腿、大腿各中1槍，當場倒地不斷哀號，隨即吩咐下屬幫他開直播。直播影片可以看到，館長躺在地上痛苦萬分，地上滿是鮮血，他忍痛表示，若自己這次救不回來，請大傳承他的精神，照顧他的妻兒與媽媽，短短半小時湧入近萬則留言幫館長加油打氣。他在直播中提到，開槍者疑似日前騷擾他的人。

館長17日直播時自爆遭到性騷擾，表示日前有名男子在健身房內等他深夜訓練直播結束後便貼上來，先是拉著他的手臂說：「你好壯喔，讓我摸一下嘛！」接著不斷撫摸他的胸肌、對他上下其手長達5分鐘，最後他無奈的勸戒對方「夠了吧，還有什麼事嗎？」該名男子才罷手離開。但沒想到該名男子事後又到健身房表示要退費，實則不斷跳針鬧事，甚至揚言「我要告死你們」，因此館長也決定提告並求償百萬。

館長在直播回顧這段經歷時，坦言相當不舒服，籲人與人之間應該互相尊重，強調被騷擾是單一個案，也請大家不要討厭同性朋友，同時也警告「以後貿然靠近我，我絕對一拳下去」。

館長表示，雖然當下感覺不太好，仍禮貌詢問對方有什麼事，但這位男會員不斷來回摸自己，邊摸邊回答「沒有啊，我看你來的啊」、「我就看你來的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛」。他在直播：「我相信今天任何一個人，不認識的人去拉你、碰觸你的身體，都會感覺不舒服」。

(中時新聞網)