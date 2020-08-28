時代力量決策委員補選投票結果今天凌晨0時出爐，立委王婉諭獲得1071票，得票數最高，接任黨主席呼聲高的前副祕書長高玉婷名列第2名，黨團總召邱顯至、立委陳椒華等人都在當選名單內。已宣布退黨的高雄市議員黃捷仍得到781票，名列第8名，但因黃捷已退黨，將不占名額。

時力決策委員改選採取網路投票，投票日期從25日至昨晚11時59分截止，每人可投18票，選出15名決策委員及3名候補，任期至明年2月28日，本次決策委員改選共有1323名黨員投票，投票率為68.88％。

據悉，投票統計結果，當選的15名決策委員依票數高至低分別為，王婉諭、高鈺婷、黨團總召邱顯智、陳椒華、高雄市議員林于凱、邱顯智國會辦公室助理林佳瑋、律師張衞航、桃園市議員簡智翔、彰化縣議員吳韋達、立院時力黨團副主任白卿芬、苗栗縣議員宋國鼎、時力智庫副執行長彭盛韶、時力智庫執行長李兆立、台南市議員林易瑩、新竹市議員林彥甫。

3名候補決策委員分別為雲林縣議員廖郁賢、律師曾威凱與屏東黨部主委詹智鈞，時力選委會預計今上午10時公布正式當選名單，仍須依時力選委會公告為主。

新任決策委員出爐後，預計明天將召開首次決策會議，選出新任黨主席，目前已高鈺婷出線呼聲高。

(中時 )