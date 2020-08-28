金喜善笑說11歲女兒不像她，夫家基因太強。（圖／翻攝自lovely.katie.k IG）

43歲女星金喜善因長相精緻被封為韓國第一美女，2007年她宣布喜訊，嫁給富商朴周英，2年後生下一女，如今女兒朴妍雅已11歲，夫妻倆似乎沒有要給孩子添伴的計畫。昨(27日)金喜善上節目，開玩笑說真的沒打算生第二胎，因夫家基因太強，她基因大輸，自嘲女兒真的長得不像她。

外傳金喜善少女時期拍廣告出道，有次陪朋友到電視台錄影被星探挖掘，就此成為藝人，接連拍攝電視劇《恐龍先生》、《春香傳》等，2005年她前往大陸發展，和成龍等人合拍電影《神話》，在大陸闖出知名度，後來她在聚會上認識朴周英，2年後宣布結婚。

金喜善出道以來常陷整形疑雲，4年前她主動在IG分享一張早年拍廣告的照片，可見她當時就頂著渾圓大眼、瓜子臉，想以此證明是天然美女，無奈和朴周英所生女兒長大後常被酸民攻擊不可愛，還有人暗指金喜善整容，金喜善坦言因酸言酸語後悔公開女兒照片，直批：「我是藝人，我的女兒就得挨駡嗎？第一次後悔當藝人，甚至都不想生活在這個國家！」

最近金喜善忙宣傳與周元合作新戲SBS新劇《Alice》，昨她上廣播節目《兩點出逃Cultwo Show》，談到11歲女兒最愛的藝人不是她，是防彈少年團（BTS）的柾國，打趣說：「比起我更喜歡柾國的照片」，又嘆老公基因太強，導致女兒不怎麼像她，開玩笑說：「怕第二胎也這樣所以才只生一個小孩。」

(中時新聞網)