憤怒館粉出征侯友宜臉書。

知名網紅「館長」陳之漢遭人連開3槍！今天(28日)凌晨2點多，陳之漢步出自家健身房「成吉思汗」林口館大門時，遭不明人士襲擊，連開3槍，鮮血直流，當場倒地，經救護人員急救包紮後緊急送醫。最新消息，疑似開槍男子已前往投案。對此有許多憤怒的館粉跑到新北市長侯友宜的臉書，砲轟新北治安問題。

根據了解，陳之漢遭人連開3槍，其中小腿、大腿各中一槍，當場倒地不斷哀嚎，隨即吩咐下屬幫他開直播。透過直播影片可以看到，館長躺在地上，痛苦萬分，地上滿是鮮血。救護人員到場後，先幫館長進行急救包紮，隨後將館長抬上救護車，送往醫院近一步治療。約在凌晨3:30，疑似凶嫌帶槍投案，警方則表示，男子為86年次，堅持要等律師來才接受偵訊。

而今天早上侯友宜的臉書因為這件事情「炸鍋」了！大批憤怒的館粉出征，砲轟新北市治安問題，怒留言「新北治安直接把我們台中甩開三條街」、「要穿防彈背心出門了」、「出槍擊案會不會太扯」、「林口這治安？是不是…太好了！」、「市長，現在的槍是不是到處都買的到？」但也有網友呼籲民眾冷靜，認為這只是個案，應該要讓警方釐清槍枝來源，才能夠根絕這類事件。

(中時新聞網)