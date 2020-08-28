聯準會主席鮑爾宣布新的政策框架，可能讓低利率維持更長時間，受此激勵，周四標普500指數與道瓊指數收高，但近來帶領美股屢創新高的大型動能股回落，使標普500與道瓊指數漲幅受限，並拖累那斯達克指數收黑。

鮑爾周四在傑克森霍爾央行年會發表演說，概略說明了聯準會正式通過之提高通膨與恢復充分就業的新策略，市場認為其演說釋出美國央行將在一段相當長的時間內保持鴿派立場的訊號。

鮑爾宣布聯準會正式通過「平均通膨目標」政策，即未來美國央行將在一段時間內放手讓通膨率「溫和」超過其設定的2%目標。此外，鮑爾亦暗示在聯準會開始考慮升息之前，允許失業率維持在低點較長的時間。鮑爾的發言意味著聯準會可能維持低利率更長的時間，受此影響，美國短期公債殖利率下跌，長期公債殖利率走升。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，民主和共和兩黨對新一輪紓困振興方案仍然存在巨大分歧，受此影響，美股尾盤失去動能。

周四收盤，道瓊工業指數漲160.35點或0.57%，為28,492.27點，雖距離2月創下的歷史收盤高點仍差逾3.6%，但盤中一度將今年以來的盤勢由負轉正。

標普500指數漲5.82點或0.17%，為3,484.55點，連續第5個交易日創下歷史收盤新高，盤中更首度漲破3,500點大關。

那斯達克指數跌39.72點或0.34%，為11,625.34點。

標普500指數11大類股中，金融股漲1.74%，漲幅最大，其次為地產股漲1.37%。受網飛與臉書下跌拖累，通訊服務股下挫1.29%，表現最差。

聯準會的新政策帶動長期公債殖利率走高，對利率敏感的金融股應聲大漲。花旗漲1.7%，摩根大通、美國銀行與富國銀行漲幅均超過1.9%。

資金從近來大漲的大型動能股轉進其他類股。大型科技股表現疲弱，臉書跌3.5%、網飛跌3.9%，亞馬遜、Alphabet與蘋果均跌逾0.9%。

沃爾瑪與微軟宣布將攜手競購抖音美國業務後，股價逆勢上漲4.5%與2.5%。

雅培（Abbott）勁揚7.8%，該公司研發的一款價格低廉、方便快速的新冠狀抗原測試產品獲美國政府批准銷售。

波音收漲1.3%，歐盟航空安全局宣布對737 MAX飛機進行飛行測試的計畫。

(時報資訊)