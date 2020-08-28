《國際產業》日本顯示器螢幕工廠 3.9億美元賣夏普 08:522020/08/28 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果手機螢幕供應商之一日本顯示器於周五宣布，已同意將智慧型手機螢幕工廠以3.9億美元價格賣給夏普，以籌措資金償還積欠給蘋果的工廠建造費用。 日本顯示器在聲明中指出，將以2.85億美元出售日本中部的螢幕工廠設備給「海外客戶」，該消息出處指稱該客戶即為蘋果。 日本顯示器在五年前因建造15億美元的工廠成本，而積欠蘋果7億250萬美元。日本顯示器表示，將從工廠和設備的出售籌資6.75億美元，用以償還借款。而外界先前即預估，夏普和蘋果即將接收日本顯示器的螢幕工廠。 (時報資訊) #日本顯示器 #蘋果 #螢幕 #夏普 #積欠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》鮑爾放鴿 道指今年來盤勢一度轉正、標普連5日創新高 08:522020/08/28 財經 半導體設備列禁令 美中恐雙輸 04:102020/08/28 財經要聞 《金融股》遠東銀2辦事處將開業 跨境業務挺進東協 07:442020/08/28 財經 《美股》同業看不到車尾燈 特斯拉股價再創新高 09:092020/08/28 財經 長多不變 科技基金定期定額買 04:102020/08/28 投資理財 BERI最新評估 台灣投資環境 全球第三、亞洲第一 04:102020/08/28 財經要聞 公主惡鬥王后 新書曝伊凡卡奪權 激怒梅蘭妮亞封鎖 09:072020/08/28 國際 中華電等7檔Salesforce概念股受矚目 04:102020/08/28 證券．權證 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 09:452020/08/28 財經 美擬封殺 半導體設備出口中國 04:102020/08/28 財經要聞 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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