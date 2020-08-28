蘋果手機螢幕供應商之一日本顯示器於周五宣布，已同意將智慧型手機螢幕工廠以3.9億美元價格賣給夏普，以籌措資金償還積欠給蘋果的工廠建造費用。

日本顯示器在聲明中指出，將以2.85億美元出售日本中部的螢幕工廠設備給「海外客戶」，該消息出處指稱該客戶即為蘋果。

日本顯示器在五年前因建造15億美元的工廠成本，而積欠蘋果7億250萬美元。日本顯示器表示，將從工廠和設備的出售籌資6.75億美元，用以償還借款。而外界先前即預估，夏普和蘋果即將接收日本顯示器的螢幕工廠。

(時報資訊)