《光電股》湯石照明出清東林持股 獲利約5411萬元 08:522020/08/28 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湯石照明(4972)公布，已出清東林全部持股共3,860張，處分獲利約為5411萬元。 湯石照明先前已宣布將出清手中持有的東林全數股份。湯石正式公告，於今年5月22日至8月27日，共計出售東林全部持股386萬760股，每單位價格約25.83元，交易金額約為9974萬元，估計獲利約5411萬元。目前湯石對東林的持股已全部出清，這筆處分利益可增加湯石照明的營運現金。若以湯石股本4.02億元計，本次處分利益約可貢獻每股1.34元。 (時報資訊) #湯石照明 #出清 #東林 #處分獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 湯泉國際綠中海系列 推百億新案 04:102020/08/27 產業特刊 中租首發特別股 9月10日 掛牌 04:102020/08/25 金融．稅務 《觀光股》H2旺季動能全開 漢來美食填息逾1成 10:172020/08/24 財經 《國際產業》鎧俠傳提出申請 10月日股IPO 09:432020/08/27 財經 《金融股》彰銀工會：台新金應立即出清持股 07:442020/08/24 財經 《金融股》國泰證數位轉型有成 營業員今年平均月入13萬元 11:082020/08/25 財經 《電腦設備》衝高拉回 廣錠貼權息 10:512020/08/24 財經 台股強強滾 行情續燒 04:102020/08/24 投資理財 佯稱高獲利 花蓮賭博網詐騙432萬元 19:142020/08/26 社會 新加坡國民湯品持續展店 台北101美食街正式開幕 18:552020/08/26 消費 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 狂崩600點是「散戶禮物」專家2次神預言料中 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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