湯石照明(4972)公布，已出清東林全部持股共3,860張，處分獲利約為5411萬元。

湯石照明先前已宣布將出清手中持有的東林全數股份。湯石正式公告，於今年5月22日至8月27日，共計出售東林全部持股386萬760股，每單位價格約25.83元，交易金額約為9974萬元，估計獲利約5411萬元。目前湯石對東林的持股已全部出清，這筆處分利益可增加湯石照明的營運現金。若以湯石股本4.02億元計，本次處分利益約可貢獻每股1.34元。

(時報資訊)