台灣新冠肺炎疫情趨緩，適逢暑假期間馬祖湧入報復性旅遊遊客，7月至今每天約2000餘名遊客，全家便利商店也看準商機，27日中午於南竿鄉成立第3家便利商店，包含7-11便利商店全縣達到13家，便利商店進入戰國時期，也更方便民眾、遊客購物。

連江縣長劉增應指出，馬祖近年來積極發展觀光，能見度大幅提升，也因此讓7-11、全家等企業紛紛展店，除此之外還有星巴克、八方雲集等企業進駐，未來將持續協助企業進駐馬祖，招商引資帶動馬祖觀光。

此外，馬祖4鄉5島土地資源有限，目前已有部分據點開放給民間企業使用，未來要逐步釋放更多據點，讓濃濃軍事風格的據點透過民間企業力量，發展成特色的觀光服務。

「國際藝術導活動將於明年秋天登場！」劉增應說，將馬祖發展為國際藝術島是目前施政方向，透過藝術家提升馬祖國際知名度，預計於明天秋天會有一系列活動，邀請民眾來馬祖欣賞藝術、欣賞馬祖風光。

再者，馬祖的國際路跑活動已獲得國際、國內跑者喜愛，今年因雖受疫情影響，但路跑活動仍受到國內跑者喜愛，場場活動都是秒殺，藝術搭配運動賽事都將成為吸引企業進駐馬祖的動能。

劉增應也提到，馬祖另一個觀光資產「媽祖宗教文化」，馬祖因媽祖在當地昇天而得名，目前有全國最高的媽祖巨神像、祈福坑道等，每年規畫盛大的昇天季慶典，媽祖信徒都很值得到馬祖一遊，一年4季都可吸引不同遊客到馬祖旅遊。

(中時 )