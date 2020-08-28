美國日前要求啟動聯合國安理會第2231號決議中「快速恢復制裁」機制，恢復以往全部對伊朗制裁措施，遭到安理會成員和國際社會共同抵制。中共中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」28日發表〈單邊主義不得人心〉文章指出，美方早已單方面退出《伊核問題全面協議》，如今卻要求依據該協議制裁伊朗，甚至揚言誰反對，就單邊制裁誰，這一行徑於法無據，於理不通，純屬一場自我設計的政治表演。

鐘聲表示，《伊核問題全面協議》是經過聯合國安理會決議核可的多邊外交重要成果，是國際核不擴散體系和中東地區和平穩定的重要支撐，是以國際法為基礎的國際秩序的重要組成部分。2015年7月，經過10年艱苦談判，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成協議。

文章點出，根據協定，伊朗承諾限制其核計畫，國際社會解除對伊制裁。聯合國安理會隨後通過第2231號決議，對協議加以核可。該決議規定，對伊朗的武器禁運2020年10月18日終止。該決議第11執行段規定了「快速恢復制裁」機制，但只有協議參與方才可以啟動該機制。美方2018年5月已退出《伊核問題全面協議》，隨後重啟並新增一系列對伊制裁措施，早已喪失要求啟動「快速恢復制裁」機制的資格。

鐘聲強調，國際社會公認，美方退出協議並對伊朗極限施壓，是當前伊核局勢緊張的根源。美方「退群」毀約，本已損害多邊主義和安理會權威、破壞國際核不擴散體系，如今回來行使協議賦予當事方的權利，對國際法合則用、不合則棄，不僅自己不守法，還要求其他國家也不守法，甚至揚言要制裁守法的國家。如此荒唐的邏輯不知從何而來。

鐘聲指，上周聯合國安理會15個成員國中13國已致函反對美方尋求重啟對伊朗「快速恢復制裁」機制，認為美在退出《伊核問題全面協議》後無權啟動該機制。再次證明，單邊主義不得人心，霸凌行徑不會得逞，任何將自身利益凌駕於國際社會共同利益之上的企圖都必將以失敗而告終。

文章強調，伊核問題全面協議來之不易，5年來的經驗表明，解決伊核問題靠的是平等對話、坦誠協商，從來不是制裁施壓甚至軍事威脅，只有堅持多邊主義與政治外交解決方案，才能有效緩解緊張局勢，促進地區和平與安全。孤注一擲實施非法單邊制裁的「長臂管轄」行徑，必遭國際社會唾棄。

(中時 )