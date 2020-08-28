近日帶來滂沱雨勢的西南風終於趨緩，隨之影響台灣地區的天氣系統，將是9號颱風梅莎。天氣風險總經理彭啟明指出，下周一（8/31）、二（9/1）是梅莎接近台灣東部海域的時間點；就算颱風未直接侵襲，東半部及東北部仍要嚴防外圍環流影響。

梅莎（Maysak，柬埔寨提供，原意為柚木）挑戰今年以來最強颱風，彭啟明指出，這個低壓目前距離台灣約1100公里，最快29日生成颱風。預期它會朝著琉球群島一帶，通過宜蘭外海與宮古島附近，再往韓國前進，「接近台灣東部海域時間點大約在（下）周一、周二間。」

彭啟明認為，上述只是未來預測，颱風未來移動仍受太平洋高壓勢力影響，也不排除更接近宮古島。由於海溫、風切等條件都合適，有利颱風快速成長，提醒民眾留意天氣變化。

南部今晨仍有明顯降雨，中午過後熱對流發展也要注意，不過整體而言，雨勢已比前兩天少很多，周末將更為減少，轉為零星陣雨。北部經過昨天一整天「暴雨洗禮」，光台北市中山區累積雨量就超過180毫米，今對流減弱，但午後仍有雷陣雨機率。

(中時新聞網)