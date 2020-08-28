兩個女人的戰爭

美國第一夫人梅蘭妮亞的前閨密沃可芙（Stephanie Winston Wolkoff）即將出書，大曝白宮女主人和第一女兒伊凡卡之間互相較勁的關係。

據CNN新聞網和《商業內幕》（Business Insider）網27日報導，沃可芙在即將出版的新書《梅蘭妮亞與我：我和第一夫人友誼的起伏》（Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady）中，詳述了她和梅蘭妮亞如何想盡辦法，阻止伊凡卡在川普總統就職典禮的相片中出現。

沃可芙說，「封鎖伊凡卡行動（Operation Block Ivanka）」令人筋疲力竭，確實也很卑劣又氣量狹小。可是當時在梅蘭妮亞和她心目中，伊凡卡不該在川普就職典禮中搶風頭。

沃可芙曾任《時尚》（VOGUE）雜誌特殊活動總監，協助籌辦川普就職典禮的各式活動，她和梅蘭妮亞的交情超過10年，也是第一夫人延攬入白宮東廂（East Wing）辦公室的第一位幕僚。雖然她號稱不支薪，但後來調查就職活動時卻發現，沃可芙的公司從中支取了近2600萬美元（近8億台幣），也製造了她和川普家族間的裂痕。

據沃可芙說，梅蘭妮亞和伊凡卡之間積怨很深，第一夫人甚至私下稱呼繼女為「公主」。她指出，伊凡卡和夫婿庫許納（Jared Kushner）一有機會，就設法貶低並「控制」梅蘭妮亞，甚至在總統交接期間，想要搶占東廂的辦公空間。

沃可芙說，伊凡卡鍥而不捨，打定主意要成為第一女兒兼夫人（First Daughter Lady），成為川普家唯一的女性代表。

(中時新聞網)