兩個女人的戰爭

美國第一夫人梅蘭妮亞的前閨密沃可芙(Stephanie Winston Wolkoff)即將出書,大曝白宮女主人和第一女兒伊凡卡之間互相較勁的關係。

據CNN新聞網和《商業內幕》(Business Insider)網27日報導,沃可芙在即將出版的新書《梅蘭妮亞與我:我和第一夫人友誼的起伏》(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady)中,詳述了她和梅蘭妮亞如何想盡辦法,阻止伊凡卡在川普總統就職典禮的相片中出現。

沃可芙說,「封鎖伊凡卡行動(Operation Block Ivanka)」令人筋疲力竭,確實也很卑劣又氣量狹小。可是當時在梅蘭妮亞和她心目中,伊凡卡不該在川普就職典禮中搶風頭。

沃可芙曾任《時尚》(VOGUE)雜誌特殊活動總監,協助籌辦川普就職典禮的各式活動,她和梅蘭妮亞的交情超過10年,也是第一夫人延攬入白宮東廂(East Wing)辦公室的第一位幕僚。雖然她號稱不支薪,但後來調查就職活動時卻發現,沃可芙的公司從中支取了近2600萬美元(近8億台幣),也製造了她和川普家族間的裂痕。

據沃可芙說,梅蘭妮亞和伊凡卡之間積怨很深,第一夫人甚至私下稱呼繼女為「公主」。她指出,伊凡卡和夫婿庫許納(Jared Kushner)一有機會,就設法貶低並「控制」梅蘭妮亞,甚至在總統交接期間,想要搶占東廂的辦公空間。

沃可芙說,伊凡卡鍥而不捨,打定主意要成為第一女兒兼夫人(First Daughter Lady),成為川普家唯一的女性代表。

(中時新聞網)