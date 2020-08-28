知名網紅「館長」陳之漢今天(28日)凌晨2點多，步出自家健身房「成吉思汗」林口館大門時，遭不明人士連開3槍，鮮血直流，當場倒地，當下開直播表示自己中槍，經救護人員急救包紮後緊急送醫。而與館長近期因養殖蝦隔空交鋒的菜農林佳新，也PO文回應。

原來，館長17日在直播時就自爆遭到性騷擾，提到日前有名男子在健身房內等他深夜訓練直播結束後，便貼上來，先是拉著他的手臂說：「你好壯喔，讓我摸一下嘛！」接著不斷撫摸他的胸肌、對他上下其手長達5分鐘，直到館長反問是否有事情要處理，該男子才罷手，館長事後坦言，相當不舒服。

據最新消息顯示，陳之漢遭劉男連開3槍，其中小腿、大腿各中1槍，當場倒地不斷哀號，隨即吩咐下屬幫他開直播。並忍痛表示，「若自己這次救不回來，請大家傳承他的精神，照顧他的妻兒與媽媽」，他在直播中也提到，開槍者疑似日前騷擾他的人。而開槍的23歲劉姓男子案發後已向警方投案。

針對館長身中數槍後還開直播，部分網友質疑，為何受傷後還要開直播？認為有作秀嫌疑。而近期與館長數度就台灣養殖蝦，數度隔空交鋒的林佳新，28日一早則在臉書貼文表示，「對於館長中槍事件，我們嚴重譴責這種不法的暴力行為，雖然我與他立場上多有激辯，但民主社會再怎樣都不應該有這種不法暴力的行為。林佳新並衷心祝福館長，能早日康復，平安度過」。

不少網友也紛紛留言大讚林佳新，「有風度有高度」、「佳新就是大氣，就事論事」、「自己也要小心，注意安全」、「功夫再高，也怕菜刀」。

(中時新聞網)