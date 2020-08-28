中華電信8月28日正式開賣Samsung Galaxy Note20 5G全系列新機，在8月28日至9月30日新機上市期間完成購機程序，再享開賣禮JBL真無線藍牙耳機(原價5,290元。

中華電信表示，該公司是國內唯一銷售Galaxy Note20 5G全系列新機的電信業者，此次特別包裝了「精采5G購機方案」月繳1,399元以上，Samsung Galaxy Note20 5G系列新機享限時加碼折價3,000元及1,000元振興方案的折價優惠，加上行動VIP客戶最高折5,000元，可享購機最高折9,000元的優惠。

即日起並開放於8月17日在中華電信網路門市及全台服務據點完成Samsung Galaxy Note20 5G全系列新機預購成功的客戶可優先領機，再享限量預購禮Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機(原價5,990元)，提供早鳥星粉尊寵禮遇。 中華電信表示，獨家Galaxy Note20 Ultra 5G 512G，申辦精采5G月繳1,399元(30個月)購機方案，限時加碼折價4,000元，專案價27,990元，搭配指定舊機換新機方案最高可折13,000元，頂規旗艦新機Galaxy Note20 Ultra 5G 512G只要14,990元，現省近32,000元。

另使用中華電信行動帳單代收服務，再送Google Play商店購物金900元及Google Play Points 1,000點的優惠、指定銀行信用卡享12期0利率。 此外，中華電信5G客戶年底前可享免費體驗Hami Video 5G館，觀賞超高畫質4K串流影音內容；Hami VR、韓國The Show多視角節目及AR拍拍看等服務開台首年免費體驗。

(工商 )