「偽出國」、「類出國」正夯，六福旅遊集團看好台灣每年前往日本觀光高達近500萬人次，旗下六福居攜手北投水美溫泉會館聯手打造宛如置身「日系泡湯度假之旅」，即日起至12月30日止，凡預訂「美美度假趣住房專案」，雙人先入住六福居都會景觀套房一晚，享受公寓式酒店寬敞舒適的空間，再加贈北投水美溫泉會館平日雙人住宿券一張，包含雅風雙人客房外，還能免費享受有牛奶湯之稱的白磺泉大眾裸湯體驗、自助式早餐2客，三天兩夜雙人價只要5,500元，折扣高達26折。

此外，若只規劃兩天一夜假期，則可選擇「美美泡湯趣住房專案」，包含六福居都會景觀套房一晚、北投水美溫泉會館日月湯屋平日券一張，雙人放鬆價3,800元，超值優惠24折。

六福居為「公寓式酒店」，提供高達18~25坪的高級小豪宅空間，還有完善的廚房設備、洗脫烘衣機等，兼具「家」的溫馨氛圍及「酒店」的頂級享受。此外，六福居位於具有濃厚日式風格的中山區，聚集許多道地居酒屋、小餐館，不用飛出國即可輕鬆在條通區大啖日本料理，彷彿身在東京街頭。水美溫泉會館位於素有「溫泉之鄉」美名的新北投，至捷運站僅需步行3分鐘，館內泉質屬白磺泉質，具促進人體血液循環，精神舒暢之作用，入住雅風雙人客房旅客，除獨享房內專屬超大溫泉浴池，還可再前往大眾裸湯同時享受冷熱泉池、烤箱、水療池等設施，是城市輕旅行的最佳安排。想跟閨密或另一半來趟兩天一夜慢活旅行，可使用專案貼心附贈之湯屋平日券，入住六福居都會景觀套房一晚後，還可在擁有冷、熱雙泉的日月湯屋中度過美好的私密兩人時光。

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