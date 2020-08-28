金門縣政府今年因應新冠肺炎疫情辦理金門縣1+1振興券發放計畫，以期活絡內需產業，已7月17日至19日在全縣辦理完畢首波發放作業，7月29日至31日在各鄉(鎮)公所完成第二階段發放作業，民眾領取踴躍，並於流通半個月後，自109年8月10日起開始受理地區各收券業者申請核銷，目前已核銷超過2.5億，撥款速度快。

縣府建設處表示，金門縣1+1振興券核銷率於109年8月24日正式突破回收五成的關卡，累計受理近500家業者申請核銷，包含本縣電器業、汽機車業、美容業、餐飲業、觀光特產、旅宿業及民生用品業等等，申請總額超過新台幣2.5億元，撥款行政作業亦在5個工作日左右均可入帳商家金融機構帳戶內，整體流程尚稱順暢。

建設處補充表示，縣府每周一、二於各鄉(鎮)公所設立專案核銷櫃台，方便業者就近、就地申請，並為避免申請者現場久候，建議先行至「金門縣政府建設處官網/1+1振興券專區」了解申請限制並先行填好申請文件（包含銷號系統申請書、切結書、全國工商行政服務入口網統一編號查詢結果頁面影本），並攜帶已核章之振興券及發票章（收據章）至請領櫃台，現場專服人員將依SOP程序協助業者完成核銷程序。

如有問題或想獲取更多資訊，歡迎至縣府官網「1+1振興券」專區或追蹤金門縣政府建設處臉書粉絲團，並可電建設處工商科(082)316204洽詢。

(工商 )