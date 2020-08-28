糕餅業年度旺季中秋節將至，百年餅店舊振南創新突圍，將松露、可可、威士忌等加入漢餅中，以創意新品加上客製化禮盒服務吸客，舊振南總經理李立元27日透露，中秋預購開跑迄今接單情況踴躍，企業訂單量已較去年同期成長一倍，業績也較去年成長28％，預計中秋前兩周將再進入零售高峰！

李立元不諱言，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，舊振南整體業績較去年同期減少50％，其中，又以第二季影響最嚴峻，主要是因機場、高鐵等人潮銳減，加上婚宴市場遞延，使得伴手禮、喜餅等需求明顯減少。

為了逆勢突圍，舊振南除了今年提前布局中秋企業客戶，也祭出三招搶客。首先是外送，李立元透露，近期舊振南甫跟外送平台foodpanda合作，在部分門市推出外送服務，希望在現有的百貨櫃位、高鐵櫃位、門市店面以外，增加新的銷售渠道。

再者是聯名，李立元說，去年舊振南攜手杜老爺合作的綠豆椪冰棒，以及今年攜手福樂推出的綠豆椪牛乳等，皆獲得不錯的迴響，預計9月起還將跟知名手搖飲料品牌、啤酒品牌合作，推出更多聯名商品，也讓更多消費者看到舊振南。

第三是會員，目前舊振南會員約16萬人，據了解，舊振南正在規畫新的會員經營模式，例如結合LINE官方帳號推出電子會員卡，讓會員可透過集點、消費折抵、生日禮兌換等模式，增加會員的黏著度，該方案可望在明年上線。

舊振南之所以想進一步強化會員經營，其中一項原因也跟今年疫情有關，據悉在疫情期間，舊振南透過發送簡訊給會員的方式，推薦舊振南的新品，成功帶來不錯的購買率，也激勵他們把會員經營做得更深入。

成立於1890年的舊振南，是國內經典漢餅品牌的代表之一，近年也積極透過品牌、產品、包裝等轉型，走出新的道路。李立元並透露，舊振南正在研發新的品牌，可望顛覆大家對舊振南既有的「漢餅」印象，至於究竟是怎樣的品牌及商品內容，則讓消費者拭目以待。

(工商 )