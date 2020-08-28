暑假進入尾聲，台北喜來登大飯店推出「喜遊北北基」暢玩雙北住房專案，入住舒適/豪華客房每人每晚2,400元起，兩人成行，可享十二廚自助早餐與「景點暢遊卡二日券」兩張。二日券可輕鬆遨遊20個精選藝文科普的熱門景點與上百間店家玩樂優惠外，亦可作為悠遊卡使用，搭乘大眾交通工具或在超商購物皆享便利。

「景點暢遊卡二日券」匯集城市、藝術、人文、科學、親子五大出遊路線，從美麗華百樂園摩天輪、當代藝術館、朱銘美術館、野柳地質公園、天文科學教育館、金瓜石黃金博物館、淡水/漁人碼頭船票、貓空纜車雙程票等，自由規劃好友小旅行，吃喝玩樂更省荷包。

台北喜來登大飯店「喜遊北北基」住宿專案貼心提供週一至週四中午12:00提前入住，讓賓客可放置行李即刻出發探索。入住期間提供Mercedes-Benz S350或BMW大7系列車款尊榮接駁服務，可享捷運劍潭站或動物園站免費接駁乙次，或可選擇其他景點接駁享優惠價，步出飯店大門亦只需2分鐘即可抵達捷運善導寺站或各路線公車，自在穿梭各地景點體驗城市之美。記錄下旅行美麗的風景，入住時於台北喜來登Facebook粉絲專頁打卡，即可獲贈喜來登旅行袋組(價值700元)乙份，三款不同尺寸不論衣物、書本、瓶罐等輕鬆收納，輕盈方便好攜帶，外出旅行的好幫手。

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