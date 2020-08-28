「Life is a journey， Enjoy the ride」，迎接後疫情時代，雲朗觀光集團旗下日月潭雲品溫泉酒店宣布攜手捷安特旅行社推廣「運動新生活」，以自行車旅遊尋訪台灣特有風情與祕境，自9月1日起推出了2天1夜電動輔助自行車(eBike)日月潭環潭漫遊行程，四人成行每房最低40,888元起，除體驗eBike的不同旅行方式外，更可造訪CNN票選世界最美的日月潭自行車道。

3天2夜遊程則含台灣公路最高點武嶺天堂路的電動輔助自行車(eBike)圓夢旅程規劃，透過騎乘eBike參訪南投地區特殊的人文與得天獨厚的地理景觀，更讓民眾從日月潭開始愛上騎車旅行。

與雲品溫泉酒店同樣坐落在日月潭的捷安特自行車生活服務站，未來除了持續合作推出更多貼心與專業的服務來滿足來到日月潭的每一顆心外，雲朗觀光集團與捷安特更會繼續攜手規劃騎乘自行車環台全程住宿雲朗觀光集團飯店的新國旅行程，迎來2021年的「自行車旅遊年」，透過雲朗觀光與捷安特的轉動，享受藝術文化與運動生活的洗禮。

雲朗觀光集團以飯店作為平台，每年推薦旅客以不同的方式和角度欣賞道地的台灣之美，在台灣疫情趨緩的情況下，2020年特別與捷安特及旗下捷安特旅行社共同合作，在後疫情時代開啟運動新生活。

雲朗觀光集團副總經理張倚蘭表示，雲朗觀光積極推動「以有趣的方式體驗台灣」，今年要帶著雲品溫泉酒店的客人一起騎車迎向後疫情時代的運動生活，透過行程規劃讓民眾愛上騎車，並且從會騎到愛騎，創造出許多契機讓民眾開始發現騎車美好，可能是路上的微風，也可能是山頭的美景，或是完賽挑戰的成就感。

捷安特旅行社是台灣唯一自行車品牌公司專業自主經營的自行車旅遊服務者（合法旅行社），成立至今己已經超過10年，經營理念是以自行車旅遊的步調尋訪台灣特有的元素，捷安特台灣總經理鄭秋菊表示，公司願景是成為全球自行車旅遊的最佳提供者，此次與雲朗觀光合作希望透過雙方的專業提供最周到細緻的服務，讓所有朋友們透過eBike跨越自行車騎乘障礙，輕鬆自在的享受充滿樂趣、富於挑戰的自行車旅遊。

「峰騎雲遊 日月潭環潭與武嶺天堂路」住房專案全程由捷安特旅行社協辦，是發展國內外自行車旅行的領頭羊，至今已服務超過1,280梯次單車旅遊、達4.2萬人次，住房專案將入住雲品溫泉酒店，可享受飯店全數更新完成的改裝客房，以木質調的家飾與家具營造出舒適感，更運用巧思將房間裡的咖啡杯、熱水壺、除濕機等藏入設計中，兼具品味與美感。不論是山景客房或是湖景客房，面對著靜謐的湖泊或蒼翠的山林，在客房內也能享受專屬的「坐看雲起時」。

住房專案中除了享受飯店設施與美食之外，在電動自行車車隊行進過程中皆由捷安特旅行社經驗豐富的領騎、壓隊技師帶隊，還有專業保姆車解決、排除故障及在休息時間提供點心補給。在2天1夜日月潭環潭的過程中，途經儒、釋、道諸神共居一堂的「文武廟」小憩、參訪「九蛙疊像步道」時可以透過青蛙像瞭解目前日月潭的水位、並在「玄奘寺」集結，還可探尋日月潭船隻禁行航的水域範圍，也是最寧靜的轉角處「月牙灣」，途經國際建築大師團紀彥融合自然的設計理念及動態流線的「向山遊客中心」，最有名的這段車道便是長度3.4公里的向山自行車道，除了獲得2012年CNN旗下的旅遊生活網站票選為全球十大最美自行車道外，也是亞洲地區唯一入選的車道，最後在日月潭鬧區水社碼頭結束環潭行程，還可獨家獲得捷安特與雲品的「環潭證書」作為紀念，專案每房最低40,888元起可享受丹彤自助晚餐以及客房特製捷安特點心，早餐還可升等雲月舫Skylouge套餐。

雲品和捷安特也一同設計內容極為豐富的聯名束口袋，內含搭配騎車時不可缺的捷安特水壺和頭巾以及6款奧運選手們也使用的運動補給食品，提供旅客騎乘自行車時必要的機能配件與補給品。

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