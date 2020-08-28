線上銷售助攻A＆F第二季業績優於預期 09:172020/08/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜疫情期間線上銷售勁揚所賜，美國服飾零售商Abercrombie ＆ Fitch（A ＆ F）會計年度第二季（至8月1日止）業績優於市場預期。 A ＆ F會計年度第二季轉虧為盈，淨利達550萬美元，或每股盈餘9美分，相較於前一年同期的淨損3,110萬美元，和每股虧損48美分。排除一次性項目後，每股盈餘達23美分，優於市場預估的虧損83美分。 儘管第二季營收由8.41億美元下滑至6.98億美元，但仍優於市場預估的6.58億美元。A ＆ F第二季線上銷售激增56％。 (工商 ) #線上銷售 #第二季 #會計年度 #萬美 #第二季業績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 岳豐訂單滿手 下半年優於上半年 04:102020/08/28 證券．權證 NAND Flash 本季合約價轉跌 04:102020/08/28 產業．科技 疫後新趨勢 百貨中秋禮盒線上規模大增 04:102020/08/28 產業．科技 IT需求強 誠美材營運谷底翻 04:102020/08/28 證券．權證 群創飆漲 爆108萬張新天量 04:102020/08/28 財經要聞 長多不變 科技基金定期定額買 04:102020/08/28 投資理財 中元最後衝刺 全聯線上線下總動員 04:102020/08/28 產業．科技 出貨回溫 智伸科H2業績飆升 04:102020/08/28 證券．權證 美初領失業救濟略降 仍高預期 04:102020/08/28 全球財經 中華電等7檔Salesforce概念股受矚目 04:102020/08/28 證券．權證 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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