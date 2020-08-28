拜疫情期間線上銷售勁揚所賜，美國服飾零售商Abercrombie ＆ Fitch（A ＆ F）會計年度第二季（至8月1日止）業績優於市場預期。

A ＆ F會計年度第二季轉虧為盈，淨利達550萬美元，或每股盈餘9美分，相較於前一年同期的淨損3,110萬美元，和每股虧損48美分。排除一次性項目後，每股盈餘達23美分，優於市場預估的虧損83美分。

儘管第二季營收由8.41億美元下滑至6.98億美元，但仍優於市場預估的6.58億美元。A ＆ F第二季線上銷售激增56％。

(工商 )