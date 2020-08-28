日本統計廳周五公布數據，東京八月的核心消費者物價指數(core CPI)較去年同期下跌0.3%。該指數一直被視為是日本經濟中物價壓力的基準。

核心消費者物價指數包括了石油產品，但排除生鮮食品價格。先前經濟學家預測東京八月核心CPI的中位數為上升0.3%。

(時報資訊)