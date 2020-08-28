《國際經濟》東京八月核心CPI下跌0.3％ 09:092020/08/28 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本統計廳周五公布數據，東京八月的核心消費者物價指數(core CPI)較去年同期下跌0.3%。該指數一直被視為是日本經濟中物價壓力的基準。 核心消費者物價指數包括了石油產品，但排除生鮮食品價格。先前經濟學家預測東京八月核心CPI的中位數為上升0.3%。 (時報資訊) #東京 #CPI #消費者物價指數 #核心 #八月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》美中緊張升高 日經收跌0.35％ 16:142020/08/27 財經 《金融》外資股息落袋可能匯出 酌量加碼美元 11:252020/08/27 財經 水週暨循環經濟展 9／24-26世貿展出 04:102020/08/27 產業特刊 《產業》台生醫產業發展 蘇貞昌：以精準健康超前布局 13:242020/08/27 財經 捧紅周迅與賈宏聲 地下神片《蘇州河》數位修復在台全球首映 17:392020/08/27 娛樂 《通信網路》威潤防疫新品9月開放預購 16:142020/08/27 財經 御松田健康生活館 品牌網路聲量攀升 04:102020/08/27 產業特刊 陸掀囤糧之亂 農業部忙降火 04:102020/08/27 焦點新聞 《經濟》景氣連5亮黃藍燈 疫情影響持續減弱 17:052020/08/27 財經 一代鞋王隕落 達芙妮5年慘虧150億 將退出實體零售 11:132020/08/27 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 狂崩600點是「散戶禮物」專家2次神預言料中 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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