周四特斯拉股價持續飛漲，再度創下歷史新高，進一步擴大這家矽谷電動汽車製造商與其傳統競爭對手之間的差距。

周四特斯拉股價上漲3.97%，收在2238.75美元，創下2010年以每股17美元掛牌上市以來的最高收盤價，市值達到4172.17億美元，盤中股價最高更站上2290美元。今年以來特斯拉股價已經漲逾420%。

周三（26日）特斯拉市值首度衝破4000億美元大關，助執行長馬斯克晉升全球前5大富豪之列。

特斯拉在7月1日超越日本豐田汽車，成為以市值計全球身價最高的汽車製造商。在全球前12大汽車製造商的合併市值中，目前特斯拉的占比已經達到41%。

不過，特斯拉的汽車銷量僅是全球主要車廠銷量的零頭。豐田與德國福斯在2019財年分別銷售1046萬與1100萬輛汽車，而特斯拉在2019年的交車數僅達到36萬7200輛。

特斯拉此前宣布在2020年底前，交車數將達到至少50萬輛，然而這僅是豐田與福斯全年銷量的不到5%。不過，特斯拉挺住了新冠肺炎疫情對整體產業造成的衝擊，7月宣布第二季實現獲利，為納入標普500指數成分股清除重大障礙，且推出「1拆5」股票分拆計畫，使近來股價一飛沖天。

(時報資訊)