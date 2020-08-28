線材廠-鴻名(3021)持續落實分散產品及生產廠區，並透過兩大事業—「線材連接器事業」與「系統整合事業」專業分工，讓公司營運在全球新冠肺炎疫情下相對穩定，鴻名表示，公司將努力今年業績維持去年水準。

鴻名上半年受到新冠肺炎疫情擴及全球，部分海外生產據點被迫封城停工，生產與出貨受到不同程度影響，不過，公司分散區域風險，以專業製造與資訊服務做為集團「雙引擎」的營運模式，降低了疫情對公司營收及獲利的衝擊。

鴻名今年上半年合併營收12.14億元，較去年同期小幅減少1.1%，合併毛利率為20.6%，稅後盈餘為5007萬元，每股盈餘為0.53元。

鴻名表示，今年第1季因疫情影響，出現10年來首次單季小幅虧損，但隨著產能回復、系統整合業績成長，第2季營業利益創10年新高，單季每股盈餘為0.56元；在專業分工之下，「線材連接器事業」與「系統整合事業」去年合併營收已突破25億元，營收淨利連續6年維持成長。

在海外製造部分，鴻名表示，除持續在中國大陸擴充產能，在東南亞也持續拓點，目前已有華東、華南、菲律賓、泰國四大廠區，符合家電、資訊、汽車與工業用客戶各式線材連接線所需，不依賴單一產品或單一應用領域。

在國內資訊服務部分，隨著網路的頻寬增加，金融業、大型企業、政府部門對各式行動應用相繼投資研發，衍生的資訊設備與資訊安全需求隨之提升，推升系統整合事業群成長。

由於美國等新冠肺炎疫情持續延燒，鴻名較謹慎看待下半年，不過鴻名表示，公司將努力全年業績維持去年水準。

(時報資訊)