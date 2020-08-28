台大五西病房的地藏庵，醫公醫婆很靈驗，是病患家屬重要的心靈依靠。(圖擷自施景中臉書)

都說看病要有醫師緣，不過，如果病情十分嚴重，能得到神力護持，也可平安度過劫難。台大婦產科名醫施景中分享，台大醫院有很靈驗的醫公醫婆，一腦出血的寶寶狀況危急，家屬十分憂心，護理師指引她們求助醫公醫婆，媽媽到台大醫院的地藏庵許願後，說也奇怪，孩子在醫護人員悉心照護下，最後順利出院。

施景中日前在臉書上說，來台大住久一點的人，可能都聽過很靈驗的醫公醫婆。他們的廟藏身在舊大樓五西走到底，過去是心臟科病房，現在是腫瘤病房。聽說許多病人都見過他們以不同裝扮，出現在病人的夢中。

施景中提到，一個去年生的小男孩滿週歲了，媽媽外婆藉抱回來給醫師檢查的機會，帶回來給他看。爸爸是義大利人，小男孩眼睛很大，頭髮是褐色，非常可愛活潑。媽媽是空服員，自從懷孕後，就暫時沒飛了。

施景中說，寶寶當時是先天橫膈疝氣，這種疾病可輕可重，一般以左側橫膈破洞居多。因為先天橫膈疝氣的胎兒治療(FETO)，在台灣沒有臨床試驗無法做，他們飛回義大利請教當地大學醫院。經評估風險，他決定再飛回來台灣。寶寶因為LTH o/e逐漸變好了，到32週附近甚至量到51%。寶寶順利在去年剖腹生出，由許文明教授執刀，新生兒團隊則負責更困難的呼吸照護。

施景中表示，開刀初期復原不錯，但後來臨床狀況卻越來越令人擔憂。有一天外婆跑來找他，說寶寶發生腦出血了，不知道要如何是好。經她們同意，打開小朋友的CT片，看到那一片不小的出血，當時很替她們擔憂，不知道會不會產生後遺症。寶寶後來在加護病房中，又發生了嚴重心律不整，幸運的被兒科醫師電擊救了回來。

施景中後來了解，加護病房的護理師，跟心情頹喪的她們說，台大的醫公醫婆很靈，可以去求求看。媽媽就到台大五西病房的地藏庵，找到醫公醫婆，許願如果小孩會好，將來要來還願，並捐錢給台大幫助更多人。說也奇怪，小孩在醫護人員悉心照護下，後來順利出院。

施景中透露，媽媽後來忙於育兒，許願這件事也逐漸淡忘。幾天前，媽媽夢見醫婆來找她，笑著說:「妳不是說要回來找我的嗎？」媽媽在夢中驚醒，想到當時承諾的還願，半夜中趕緊用手機匯款，捐了一筆錢給台大。

施景中最後說，醫公醫婆，有人說是華佗和夫人的化身，委身地藏庵中當陪祀，還是他們其實就是地藏菩薩的應化身呢？

(中時新聞網)