台北農產運銷公司前董事長許長仁昨在臉書上爆，4年前遭解職的內幕，痛批蔡壁如「是一個跋扈粗暴無禮，欠缺學養卻又目空一切的女人 」，許坦言，6年前初見蔡壁如就極不喜歡她。蔡壁如也回嗆，指出如果當初那麼不喜歡我，那又為何老是要送水果到市長室。

許長仁表示，4年前台北市政府市場處高振翔科長通知他，市府解任他北農的董事職，由林秋慧替任，他趕回辦公室收拾私人用品，科長突然又來電表示市政府收回成命，不換人了。

許長仁說，他想起蔡壁如質問他，「張榮味説他要殺你！你知道不知道？」許保證 ，和張榮味是認識多年的好友，蔡竟要他「叫張榮味向柯市長報告他不會殺你」。許長仁回應，「張榮味不是柯市長的部屬，憑什麼要跟柯市長報告？」而柯文哲在旁搔頭不語，蔡壁如喋喋不休。

許長仁指出，許多圈內人都告誡他，若想想保住職位要跟蔡壁如搞好關係，最後，高振翔又來電告訴他撤換消息，令他相當憤慨「如此這般裝肖維」，事隔4年，許長仁嘆，蔡壁如已經是立委，但「老叟依然不喜歡她！」

蔡壁如也在臉書發文，指出如果當初那麼不喜歡我，那又為何老是要送水果到市長室，蔡說，因為這樣的事情害她被市長指責，她也質疑「當時又是誰想要董事長與總經理的位置？才引起了一波韓流？」蔡強調，任何事都是有脈絡可循的。

(中時 )