近年來氣候極端變化，為強化市民正確的防災觀念及應變能力，規劃透過防災健走活動，凝聚人與人之間的向心力，以提升民眾全民防災意識，做好全面防災準備，更藉由環保淨溪活動，讓大自然趨向潔淨無染之環境，確保市民身心健康。

台中市政府消防局第二救災救護大隊，辦理防災宣導健走暨環保淨溪活動。（市議員冉齡軒服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市議員冉齡軒服務處邀集消防局第二救災救護大隊、義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第二中隊（及東勢、新社、石岡、和平、谷關婦宣隊）結合公益團體(東勢國際青年商會、石岡扶輪社、東勢獅子會、五福獅子會)等，26日下午16時許，假石岡區情人木橋舉辦防災宣導健走暨環保淨溪活動」，透過健走淨溪活動來宣導防災知識與安全避難，灌輸基本應變能力，增加防災自我保護意識，更重要的是透過活動來告訴大家愛地球，一起做環保。

透過環保淨溪活動，讓大自然趨向潔淨無染之環境，確保市民身心健康。（市議員冉齡軒服務處提供／陳世宗台中傳真）

冉齡軒指出，活動參加人員近300名民眾，健走淨溪路程從情人木橋出發沿食水嵙溪步道來回至情人木橋，過程中宣導地震時應變要領及防災措施，內容包含為1.地震災害特性介紹。2.地震應變概念暨安全注意事項、地震避難演練(DCH)─實地演練「趴下、掩護、穩住」地震全掩護動作。

透過環保淨溪活動，讓大自然趨向潔淨無染之環境，確保市民身心健康。（市議員冉齡軒服務處提供／陳世宗台中傳真）

3.居家安全環境檢查介紹。4.緊急避難包介紹。5.防災避難地圖、避難處所位置及避難逃生路徑規劃介紹等項目。除宣導防災防震知識外，並運用身體力行的健走淨溪活動方式，讓與會民眾在這短短2小時的防災環保活動都滿載而歸，進而提升防災意識及觀念，順利減災避禍。

(中時 )