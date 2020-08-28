根據《ESPN》在28日報導，儘管身為早已無緣復賽的黃蜂老闆「飛人」喬丹，卻在這次三方會議當中扮演球員與球隊老闆之間的溝通橋樑，全力幫助NBA季後賽重新開打，更強調他不僅以老闆或球員身分發言，而是以黑人身分說話。

為了充分了解NBA球員這次罷賽事件的訴求，喬丹直接聯繫他的球鞋品牌代言人，也就是雷霆後衛保羅與火箭後衛韋斯布魯克，希望幫他在會議上發表意見，甚至喬丹也在會議上促請其他老闆允許球員表達意見，因為當前聽比說更好。

《ESPN》更引用一名出席這次三方視訊會議的聯盟官員說法，「在球員與老闆之間溝通橋樑方面，喬丹是個完美人選，他是贏下6次總冠軍的超級球星，也是一支小市場球隊的老闆，無論是在老闆或球員之間，他都有著很好的可信度。」

在喬丹居中斡旋下，老闆們一致通過他們將全力支持球員訴求，且討論利用什麼方式放大球員的聲音，更相信繼續今年季後賽的進行，才能提供一個發生社會改變與看得最清楚的平台，老闆們接著還會召開一次會議，討論具體社會平權方式。

(中時 )