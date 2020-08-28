前總統馬英九最近聲量高，外界解讀馬有意回鍋國民黨競選黨主席製造聲量。對此，資深媒體人丁學偉表示，黨內有不少人附和馬最近的言論，為何國民黨要拚全力支持馬英九，因為他們更怕前高雄市長韓國瑜班師回朝。

丁學偉在政論節目《突發琪想》上表示，馬英九為什麼現在頻頻露臉，就是怕黨主席之爭有韓國瑜。從馬英九自身的從政經歷來看，馬幾乎沒有經歷過敗仗，而且走到哪裡，都儼然是國民黨共主。可是馬英九在去年總統大選為韓國瑜助選時，卻遭韓粉轟下台。所以馬英九在國民黨內要當共主的最大絆腳石就是韓國瑜，國民黨現今傾黨之力支持馬英九，就是要阻擋韓國瑜班師回朝。

丁學偉直言，韓國瑜之所以輸掉2020總統大選，是因為韓給人的印象「根深蒂固就是草包！」且韓國瑜沒有治國藍圖、治國方針。韓要傾中、又不敢傾中，遮遮掩掩，而且現在要攻擊韓國瑜弱點很簡單，就是打韓國瑜的兩岸政策。

丁學偉直言，馬英九為何現在要出來？因為有許多韓粉也是深藍的支持者，所以馬英九猛藥下得比韓國瑜更重，政治傾向表明傾中，這些深藍就會歸隊。韓國瑜最大罩門就是沒有得到國民黨裡面精英藍和知識藍的支持，馬英九不論學經歷都高於韓國瑜，現在再出來可以爭取這些深藍的支持。

(中時新聞網)