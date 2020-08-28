「甜心教主」王心凌出道17週年，即將推出《My! Cyndi!》極精選，為了帶給歌迷全新感覺，特別重新進錄音室配唱，希望讓經典歌曲更具臨場感，藉此重新喚回歌迷回憶，不過卻遭網友狂酸：「文案和團隊依舊停留在15年前」，讓王心凌忍不住留言回嗆。

王心凌於IG釋出宣傳照與影片，影片中只見她隨著經典歌曲《Honey》熱舞，彷彿帶領歌迷進入時光隧道，更讓人引頸期盼精選輯推出，不過有網友留言：「粉絲長大了，文案和團隊依舊停留在15 年前，無解」，直言王心凌多年來始終未進步，對此王心凌直接留言回擊：「我反倒覺得是你搞不清，跟不上我們是為什麽？並且在做什麼？而你會片段的這麼說，會讓我很懷疑，上張專輯你有關注並支持嗎？」甚至要對方不如發張專輯，並表示：「讓我看到你滿滿好想法，我一定會支持並帶回與團隊檢討我們的不足」。

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當前奏出來 我們就知道 這是一場心凌相通的遇見❤️ My! Cyndi! 在你身邊的極精選 收錄20首演唱會曲目，走進錄音室還原錄唱 每一首歌都有我們的記憶，都能讓你我一起哼唱 今晚00點，My!Cyndi!串燒組曲和5首經典歌曲搶先數位上線，帶你走進甜蜜現場 09/05 生日快樂 開始預購 09/20 心凌相通 愛凌發行 《My! Cyndi!》極精選 專屬收藏版 💌精裝外盒💌 精緻質感讓收藏更有意義，愛就是要堅固到你們手上。 💌雙CD💌 還原演唱會段落。 CD1＿心凌情緒來了不卡歌　 CD２＿聽完接下來我們一起唱。 💌凌寶手札💌 收錄全新美照＋僅只一次復刻造型＋粉絲視角演出花絮手札，有你有我一起追心凌！ 💌獨家拍立得💌 讓你每天看一眼，只要1 cut 就愛凌！ 💌Cyndi baby PASS💌 實現每一位凌寶夢想，特製心凌身邊的專屬staff PASS。 💌Cyndi手寫信💌 心凌親自加碼，帶有真心的手寫溫度，在專輯裡和每一個你們遇見。 💌特別收藏 粉紅回憶卡帶💌 濃縮收錄Special track，在磁帶的轉動，聽見歌聲的永遠。 #王心凌 #CyndiWang #MyCyndi極精選 #一場心凌相通的遇見

王心凌 Cyndi Wang（@cyndiloves2sing）分享的貼文 於 張貼

王心凌一席話霸氣回應，讓一票粉絲大表贊同，紛紛留言：「你可以不喜歡没關係，但不要羞辱其他人的興奮和滿足」、「那些是我們從小到大的記憶，不是你所謂沒有進步沒有往前走」、「這些年我的回憶全部都回來了」。

不過這張精選輯製作到一半突然喊卡，原來是王心凌覺得還有很多沒說出口的情感，臨時決定手寫一封信給歌迷，直到這封信完成後，精選輯才會再繼續製作下去。

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(中時新聞網)

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